ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل وفاة 7 حالات جراء فيروس كورونا واصابة 293 حالة موجبة خلال 24 ساعة الماضية وشفاء 1304 حالة .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض  وفاة 7 حالات جراء فيروس كورونا واصابة 293 حالة  موجبة خلال 24 ساعة الماضية وشفاء 1304 حالة  .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 م وفقا للبيان رقم (659)  استلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2,186) عينة توزعت على 17 من المختبرات العلمية بمختلف المدن والمناطق 

 :وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 1,893) عينة سالبة .

– عدد (293) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة ( 13.4 %) .

– عدد (125) حالات حرجة .

واوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها  (1,304) حالة وسجل ـ ( 07 ) حالات وفاة منها  عدد 03 حالات في المنطقة الغربية

وعدد 04 حالات في المنطقة الشرقية.

 

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وكالة الأنباء الليبية

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