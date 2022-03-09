المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل وفاة 7 حالات جراء فيروس كورونا واصابة 293 حالة موجبة خلال 24 ساعة الماضية وشفاء 1304 حالة .

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض وفاة 7 حالات جراء فيروس كورونا واصابة 293 حالة موجبة خلال 24 ساعة الماضية وشفاء 1304 حالة .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 م وفقا للبيان رقم (659) استلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2,186) عينة توزعت على 17 من المختبرات العلمية بمختلف المدن والمناطق

:وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 1,893) عينة سالبة .

– عدد (293) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة ( 13.4 %) .

– عدد (125) حالات حرجة .

واوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها (1,304) حالة وسجل ـ ( 07 ) حالات وفاة منها عدد 03 حالات في المنطقة الغربية

وعدد 04 حالات في المنطقة الشرقية.