بوتين يستعرض مع المستشار الألماني أزمة أوكرانيا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتس -الأربعاء- بشأن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في جمهورية أوكرانيا، إضافةً لمناقشة فتح ممرات إنسانية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن “الكرملين” أن بوتين أطلع “شولتس” على نتائج آخر جولة من المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأن الزعيمين الروسي والألماني قد اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن هذه القضية.

يشار إلى أن هذه المساعي من طرف ألمانيا تأتي في وقت تتعرض فيه روسيا لعدد هائل من العقوبات غير المسبوقة من قبل أميركا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العضوة في حلف الناتو، التي شملت جميع الميادين التقنية العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية وحتى الرياضية والثقافية، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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