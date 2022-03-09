الدفاع الروسية: تعلن تدمير 49 منشأة عسكرية في أوكرانيا اليوم الأربعاء

موسكو 09 مارس 2022 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن (49) منشأة عسكرية أوكرانية تم تدميرها بغارات الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء.

و أوضح المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن عدد المنشآت المدمرة يشكل مركزين لإدارة القتال و(6) منظومات صواريخ مضادة للجو، و (4) مستودعات ذخائر ووقود، و (37) موضعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف أن (2786) موقعا تابعا للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينها (953) دبابة وآلية مدرعة أخرى، و (101) راجمة صواريخ و (351) مدفعا، و (718) قطعة من العربات العسكرية الخاصة، و (93) طائرة مسيرة.

وتابع الجنرال الروسي أن (89) طائرة و (57) مروحية تابعة للجيش الأوكراني، تم تدميرها على الأرض وفي الجو من قبل القوات الجوفضائية الروسية، وأن جزءا من الطائرات الأوكرانية طارت إلى رومانيا ولا تشارك في العمليات القتالية.

وأضاف كوناشينكوف أن (90%) من المطارات العسكرية الأوكرانية تم تعطيلها، نتيجة أداء القوات الروسية ولا ينفذ الطيران الأوكراني سوى طلعات منفردة.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي الأوكراني جرى تدميرها بنسبة تزيد عن (90%) من قدراتها، مشيرا أن تدمير جزء كبير من محطات الرادار العسكرية حرم القوات المسلحة الأوكرانية من معلومات عن الوضع في أجواء البلاد، الأمر الذي تحاول قيادة الجيش تعوضيه عبر تلقي بيانات من طائرات (E-3A) التابعة لمنظومة “أواكس – الناتو” والتي تقوم بدوريات على مدار الساعة في أجواء بولندا.(وال موسكو) س خ.

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