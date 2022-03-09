وزارة الصحة: 92 حالة إصابة بكورونا في مراكز العزل على مستوى ليبيا .

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) نشرت وزارة الصحة التقريــر اليومي لحركة مراكـز العـزل بمختلف المدن والمناطق وعلاجها للمرضى المصابين بفيروس كورونا .

وجاء في التقرير أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ عددها [92] حالة و إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــة [46] حالة مرضية

وأن إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام [46] حالة مرضية وسجل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية

وبلغ عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة [09] حالات مرضية وبلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة [15] حالة بعد تعافيها من الفيروس .