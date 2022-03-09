ليبيا نيوز

وزارة الصحة: 92 حالة إصابة بكورونا في مراكز العزل على مستوى ليبيا .

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) نشرت وزارة الصحة  التقريــر اليومي لحركة مراكـز العـزل بمختلف المدن والمناطق وعلاجها للمرضى المصابين بفيروس كورونا .

وجاء في التقرير أن  إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ عددها [92] حالة و إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــة [46] حالة مرضية 

وأن  إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام [46] حالة مرضية وسجل 7 حالات  وفاة خلال 24 ساعة الماضية 

وبلغ عدد  حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة [09] حالات مرضية وبلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة [15] حالة بعد تعافيها من الفيروس . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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