جلسة حوارية في سبها بمناسبة يوم المرأة العالمي .

سبها 9 مارس 2022 م ( وال ) نظم مكتب شؤون المرأة بوزارة الدولة لشؤون المرأة فرع المنطقة الجنوبية جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وشارك في الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان رائدات الجنوب ” تقييم التحديات واستشراف الآمال والطموحات ( الماضي ــ الحاضر ـــ المستقبل ) مكتب شؤون المرآة ” ومركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها .والفعاليات النسائية و الأكاديميات والأخصائيات الاجتماعيات والمعالجات النفسيات والمستشارات القانونيات ومثقفات وصحفيات وناشطات من مؤسسات المجتمع المدني .

وتناولت الجلسة بالنقاش عدة محاور منها دور المرأة في المنطقة الجنوبية و الطموحات، والآمال، والأهداف التي تتطلع لها النساء في الجنوب الليبي.

وتهدف الجلسة الحوارية التوعية ورفع الوعي بقضايا المرأة في كافة المجالات ومختلف الأعمار وحقوقها المكفولة بموجب القوانين والتشريعات، وأبرز القضايا التي تواجهها ضمن بيئة العمل.

واتسمت الجلسة بالموضوعية والجدية وطرح المشاكل والصعاب التي تواجهه النساء والمرأة فى البيت و بيئة العمل للنهوض بواقع المرأة فى الجنوب الأمر الذي يعزز من مشاركة النساء على الصعيد الوطني، ويسهم بزيادة الإنتاجية، والارتقاء بالاقتصاد.

واختتمت هذه الجلسة بمشاركة عدد من الشعراء بإلقاء قصائد شعرية تعبر عن هذه المناسبة .