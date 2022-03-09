الأزمة الأوكرانية.. كندا تعلن إرسال معدات متطورة وألمانيا ترفض إرسال طائرات حربية

كييف 09 مارس 2022 (وال) -أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تعتزم إرسال “معدات متطورة عالية التقنية إلى أوكرانيا قريبا”.

وصرح ترودو خلال زيارة إلى برلين، بأن زيلينسكي قبل خلال محادثاتهما التي جرت اليوم الأربعاء، أيضا توجيه كلمة إلى البرلمان الكندي، بعد أن كان خاطب البرلمان البريطاني يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف ترودو أن كندا من المزمع أن تتمكن من البدء في إرسال معدات تتضمن كاميرات تستخدم في الطائرات المسيرة، “في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “ثمة تحديات عند الحدود فيما يتعلق بإيصال المعدات بأمان عبر الحدود إلى الأيادي الأوكرانية، لكننا نعمل على حلحلة الأمر”.

وفي ذات السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأوضح في حديثه للصحفيين ببرلين أن ألمانيا “قدمت الكثير من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة، لكنها لن تقدم طائرات مقاتلة”، مضيفا “علينا أن نفكر مليا فيما يتعين علينا القيام به، وهذا بالتأكيد لا يشمل الطائرات المقاتلة”.

وأشار المستشار الألماني إلى أن “الكل يدرك أن الحل العسكري للصراع لا معنى له، فنحن بحاجة إلى حل دبلوماسي، ونبذل جهودا متضافرة من أجل ذلك جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين”.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك “حل في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للخروج من هذا الوضع”.(وال كييف) س خ.

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