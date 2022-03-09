واشنطن بوست: طائرة تقل ترامب هبطت اضطرارياً في نيو أورلينز

هبطت طائرة تقل على متنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اضطرارياً في نيو أورلينز -مساء السبت- بعد وقت قصير من إقلاعها، بسبب تعطل أحد محركاتها فوق خليج المكسيك – وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصادرها.

وأوضحت واشنطن بوست نقلاً عن بيانات موقع التتبع ADSBexchange.com، أن الطائرة انطلقت إلى مسافة نحو 100 كيلومتر من مطار نيو أورلينز بولاية لويزانا، وكانت على ارتفاع حوالي 28 ألف قدم قبل أن تتحرك بشكل دائري وتضطر للعودة إلى المطار.

يُذكر أن الطائرة كانت تعود بترامب إلى منزله ومنتجعه مارالاغو الكائن في “بام بيتش” بولاية “فلوريدا” من فندق في “نيو أورلينز”، التي تحدث فيها إلى داعمين ومانحين للحزب الجمهوري في حفل جمع تبرعات.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل إلى جانب دونالد ترامب، عملاء من جهاز الخدمة السرية وبعض مستشاري ترامب وموظفي دعم، فيما لم يرد أحد من ممثلي ترامب على الحادثة التي أوردتها أيضاً صحيفة بوليتيكو – التي ذكرت -الأربعاء- أن اللجنة الوطنية الجمهورية التي استضافت الفعالية، تواصلت مع أحد المانحين ووجدت لترامب طائرة أخرى.

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