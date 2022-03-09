الأمم المتحدة تعلن مقتل 397 مدنيا في أفغانستان منذ منتصف أغسطس

جنيف 09 مارس 2022 (وال) -أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أنه منذ 15 أغسطس 2021 وحتى 15 فبراير 2022، تم توثيق مقتل (397) مدنيا في أفغانستان.

وقالت باشليت: “في حين أن التراجع في الأعمال العدائية شهد انخفاضا حادا في عدد الضحايا المدنيين، فإن وضع حقوق الإنسان للعديد من الأفغان يثير قلقا عميقا”، مشيرة إلى أن “تنظيم داعش نفذ عدة هجمات انتحارية وغير انتحارية ضد الشيعة، ومعظمهم من جماعة الهزارة العرقية”.

وأعلنت أنه تم تسجيل أكثر من (50) حالة قتل خارج نطاق القانون لأفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، بما في ذلك حالات قطع الرؤوس في إقليم ننكرهار الشرقي مع ترك الجثث في أماكن عامة.

هذا وأعربت باشليت عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في أفغانستان، لافتة إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من مستويات شديدة من الجوع، كما “لوحظت زيادة في عمالة الأطفال وزواج الأطفال وبيعهم”، كما أعربت عن مخاوفها إزاء “تقلص الحيز المدني والاعتقالات التعسفية في البلاد”.(وال جنيف) س خ.

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