فريق طبي من مستشفى العيون بطرابلس يصل مركز سبها الطبي ، لإجراء عمليات جراحية .

سبها 09 مارس 2022 ( وال )-وصول فريق طبي من مستشفى العيون بطرابلس إلى مركز سبها الطبي ، لإجراء عمليات جراحية وكشوفات طبية للمرضى بمدينة سبها .

وذكرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن زيارة الوفد الطبي للمدينة تاتي تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقته الوزارة العام الماضي ، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية ، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين .

وتتولّى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء ليبيين ، وأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى في تخصص العيون بمختلف المدن والمناطق الليبية .

يشار إلى أن وزير الصحة أقرّ في أغسطس من العام الماضي بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة ” رانيا عبد الله الخوجة” .

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