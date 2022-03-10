الجزائر 09 مارس 2022 (وال) -ضبطت وحدات الجيش الجزائري، (17) عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و ( 184) مهاجرا غير شرعي؛ في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائري، تمكنت، خلال الفترة من (2 – 8) مارس الجاري، من ضبط (17) عنصر […]

ظهرت المقالة الجيش الجزائري يعلن عن ضبط 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في البلاد أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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