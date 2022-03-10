رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع (ويليامز) تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

طرابلس 9 مارس 2022 م (وال) – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، “ستيفاني وليامز” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

كما تطرق اللقاء لمناقشة مبادرة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية.

وأشادت ويليامز بجهود المنفي، لدعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدة بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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