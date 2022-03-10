الأهلي طرابلس يستعد للتحول إلى زامبيا .. استعدادًا للقاء زاناكو .

طرابلس 9 مارس 2022 ( وال )- تتوجه بعثة فريق الاهلي بطرابلس يوم غد الخميس إلى زامبيا على متن طائرة خاصة ؛ استعدادًا للقاء نادي زاناكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي .

وسيخوض لاعبو الأهلي طرابلس حصة تدريبية أخيرة في ليبيا مساء اليوم الأربعاء ، تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، قبل التحول إلى زامبيا .

وإفادة مسؤول قطاع كرة القدم ” نور محمد ” أن الفريق لايعاني من أي غيابات وهو مكتمل الصفوف وقد تسلّم الفريق مكافأة بمناسبة الفوز على زاناكو في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية .

ويحل الأهلي طرابلس ضيفًا على نادي ” زاناكو ” يوم الأحد القادم 13 من هذا الشهر على أرضية ملعب الغروب بمدينة لوساكا عند الساعة الـ3:00 مساءً .

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