ليبيا نيوز

الأهلي طرابلس يستعد للتحول إلى زامبيا .. استعدادًا للقاء زاناكو .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   

طرابلس 9 مارس 2022 ( وال )- تتوجه بعثة فريق الاهلي بطرابلس يوم غد الخميس إلى زامبيا على متن طائرة خاصة ؛ استعدادًا للقاء نادي زاناكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي  .

    وسيخوض لاعبو الأهلي طرابلس حصة تدريبية أخيرة في ليبيا مساء اليوم الأربعاء ، تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، قبل التحول إلى زامبيا  .

   وإفادة مسؤول قطاع كرة القدم ” نور محمد ” أن الفريق لايعاني من أي غيابات وهو مكتمل الصفوف وقد تسلّم الفريق مكافأة بمناسبة الفوز على زاناكو في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية .

     ويحل الأهلي طرابلس ضيفًا على نادي ” زاناكو ” يوم الأحد القادم 13 من هذا الشهر على أرضية ملعب الغروب بمدينة لوساكا عند الساعة الـ3:00 مساءً .

 …( وال )… 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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