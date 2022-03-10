رئيس وزراء باكستان يقول للأوروبيين والدول الغربية : "لسنا عبيد لكم" .

اسلام أباد 9 مارس 2022 م (وال) ــــ شن رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” هجوما على الدول الأوروبية الذين انتقدوا موقف بلاده غير المحاز لأي من طرفي الحرب في أوكرانيا وقال موجها سخطه عل سفراء أوروبا والبلدان الغربية الــ 22 الذين وجهوا رسالة لوم لباكستان على موقفها غير المنحاز ، طالبين من باكستان ادانة روسيا في حرب اوكرانيا قائلا :

(لسنا عبيداً لكم ، ونحن لسنا عبيدا لأوروبا ننفذ ما يطلبوه) مؤكدا ان بلاده ليست جزء من أي تكتل .. وانها لن تقف بجانب أحد) .

وانتقد عمران خان اوروبا لعدم ادانتها للهند اثناء حربها على كشمير .

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