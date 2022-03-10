شكشك وعمداء بلديات الجبل يستعرضان نتائج ما تم التوصل اليه بشأن مشروع الإمداد المائي بالمنطقة.

طرابلس 09 مارس 2022م ( وال ) – ناقش رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” اليوم الأربعاء مع عددا من عمداء بلديات الجبل نتائج ما توصل اليه الديوان من ملاحظات بشأن التعاقد على مشروع الإمداد المائي لعدد 6 مدن ببلدية الجبل الغربي ” يفرن – الرياينة – الزنتان – الرجبان – جادو- الرحيبات “.

وأكد ” شكشك ” خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع الحيوي، لحل معاناة القاطنين بتلك المناطق من مشكلة نقص المياه، وخاصة لأغراض الشرب نتيجة عدم ربط الآبار القائمة بالمكملات الأخرى من محطات الضخ وخزانات التجميع وشبكات التوزيع وغيرها.

وأبدى رئيس الديوان حرص ديوان المحاسبة للوصول إلى توافق بما يخدم تنفيذ المشروع بمراعاة الجانب التعاقدي ومعالجة الملاحظات، للاطمئنان على سلامة الإجراءات بما يحفظ المال العام وتوفير المخصصات اللازمة لتمويل المشروع.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات الزنتان ويفرن والقلعة والرياينة وظاهر الحبل والرجبان، ومسؤول جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.

…( وال ) …