عقوبات جديدة على موسكو ومينسك.. وروسيا تتوعد برد مؤثر

أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة طالت موسكو ومينسك، تتضمن فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية عن نظام “سويفت” للتحويلات المالية. وبعد يوم من فرض واشنطن حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة من روسيا؛ حذرت فرنسا من أزمة طاقة ستضرب القارة والعالم.

من جانبها، حذرت روسيا أوروبا والغرب، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات التي فرضت عليها، وستكون “سريعة ومؤثرة، وتنال من معظم القطاعات المهمة”. وأعلن حزب “روسيا الموحدة” الحاكم أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف أن اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانونًا يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف، بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من “الدول غير الصديقة” نسبة تزيد عن 25 % منها.

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