نيجيريا.. مقتل 19 بهجوم لمسلحين على موكب نائب حاكم كيبي

أسفر هجوم شنه مسلحون واستهدف موكب نائب حاكم ولاية كيبي في نيجيريا، عن مقتل 19 شخصًا على الأقل، وفق ما أفاد به سكان محليون، منوهين بأن القتلى هم 18 جنديًا وشرطيًا واحدًا فيما أصيب ثمانية آخرون.

وقال نائب حاكم كيبي سامايلا يومبي، إن المهاجمين نصبوا كمينًا للموكب عند أحد المنعطفات في بلدة كانيا ، وأطلقوا النار على المرافقين، فيما دارت معركة عنيفة بين الطرفين، أوقعت ضحايا، دون أن يشير إلى حصيلة محددة.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان هجوم آخر في منتصف يناير الماضي، قتل فيه مسلحون ما لا يقل عن 62 من أعضاء مجموعة حراسة أهلية من المتطوعين، في أسوأ أعمال عنف تشهدها ولاية كيبي.

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