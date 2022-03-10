واشنطن ترفض فكرة إرسال بولندا مقاتلات لأوكرانيا

في الوقت الذي أعلنت فيه بولندا استعدادها لإرسال مقاتلاتها الحربية من طراز ميغ-29 “فورًا ومجانًا” إلى أوكرانيا، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي أن هناك “تحديات لوجستية واضحة” تحول دون ذلك.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن الاقتراح البولندي غير مقبول، ويثير مخاوف جدية للولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرًا إلى وجود تقديرات مخابراتية بأن روسيا يمكن أن تخطئ باعتبارها خطوة تصعيدية، وهو ما أكده فعليًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الذي ندد باقتراح بولندا معتبرًا أن هذا الإجراء “سيناريو بغيض وخطر”.

ونوهت ساكي باستمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة والأنظمة المضادة للصواريخ وأنظمة الدبابات.

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