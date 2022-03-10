انقطاع تدفق البيانات من محطتين نوويتين في أوكرانيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الطاقة التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، واصفة الأمر بـ”الاستفزاز الخطير”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن “إرسال البيانات من أنظمة المراقبة المنصوبة في المحطة؛ انقطع”، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

و أعرب المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي، فضلاً عن أنواع أخرى من المواد النووية”.

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