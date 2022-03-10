ليبيا نيوز

انقطاع تدفق البيانات من محطتين نوويتين في أوكرانيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الطاقة التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، واصفة الأمر بـ”الاستفزاز الخطير”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن “إرسال البيانات من أنظمة المراقبة المنصوبة في المحطة؛ انقطع”، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

و أعرب المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي، فضلاً عن أنواع أخرى من المواد النووية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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