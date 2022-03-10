الكونغرس يعتمد مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا.

واشنطن 10 مارس 23022 (وال) – وافق الكونغرس الأمريكى اليوم الخميس، على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا واتخاذ إجراءات تعليق مشاركتها فى منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى البلاد .. مشيرة إلى أن مشروع القانون أيده 414 عضوا في مجلس النواب وصوت 17 ضده.

كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وعضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة.

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