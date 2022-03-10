الأمم المتحدة: كورونا لم ينته ويتطور باستمرار

حذّرت منظمة الأمم المتحدة من الاستهانة بفيروس كورونا، وقال الأمين العام لها أنطونيو غوتيريش، في بيانٍ رسمي، بمناسبة مرور عامين على انتشار الوباء إن الجائحة مستمرة، وأشار إلى انعدام المساواة في توزيع اللقاحات في العالم.

وأكد أنطونيو غوتيريش إصابة أكثر من 446 مليون إنسان ووفاة أكثر من ستة ملايين بسبب الكورونا.

وتطرق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لنجاح بعض الدول في السيطرة على الجائحة وكبح جماحها من خلال تطوير اللقاحات، والالتزام بإجراءات العزل.

وقال إن الشركات المنتجة للقاحات كورونا تنتج 1,5 مليار جرعة شهريًا، ورغم هذا الإنتاج الضخم فإنّ أكثر من 3 مليارات إنسان لم يحصلوا حتى الآن على الجرعة الأولى من اللقاح.

وتوقع أنطونيو غوتيريش ظهور العديد من متحورات كورونا خلال الفترة القادم بسبب عدم توزيع اللقاحات بشكلٍ عادل.

ودعا الدول إلى عدم الاستهانة بالوباء ورفع القيود المتعلقة به بعد ظهور عدد من المتحورات الخفيفة كأوميكرون.

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