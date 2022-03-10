ليبيا نيوز

مصر تحاول تعويض ضعف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد مصر لطرح وسائل جديدة لجذب السياح، بعد تأثر تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بين الطرفين.

قالت نائبة وزير السياحة المصري، غادة شلبي إن هناك احتمالات لجلب الروس عبر دول ثالثة إذا سمحت العقوبات بذلك.

وأضافت شلبي في تصريحات لـ”رويترز” أن مصر تسعى لجذب وزيادة السياح من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك المجر ودول الخليج، خاصة قبل شهر رمضان وعيد الفصح الشهر المقبل.

وبحسب البنك المركزي المصري؛ جنى القطاع السياحي مليارين وثمانمائة مليون دولار خلال الأشهر السابقة.

 

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قناة 218 الليبية

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