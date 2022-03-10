كوريا الجنوبية.. فوز مرشح المعارضة المحافظ بالانتخابات الرئاسية

في أحد أشد السباقات الانتخابية تقاربا، فاز المرشح المحافظ عن حزب قوة الشعب المعارض، يون سوك-يول، بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية، متقدمًا على منافسه مرشح الحزب الحاكم، لي جاي-ميونج.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول يون على 48,16 %، بينما حصل منافسه على 47,18%، فيما أقر مرشح الحزب الحاكم بالهزيمة وهنأ خصمه، مضيفًا في مؤتمر صحافي أنه بذل قصارى جهده، لكنه أخفق، ملقيا باللوم في الهزيمة على “أوجه القصور لديه”.

وناشد المرشح الفائز؛ التغلب على الانقسامات والصراعات وبدء فترة جديدة من التكامل والوحدة. فيما شكر يون أنصاره على ثقتهم به، لكنه لم يلقِ خطاب النصر بعد.

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