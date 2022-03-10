نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الخميس .

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس 10 من شهر مارس الجاري 2022 م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي اليوم على الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50) متر.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى آخر.

• الريح شرش إلى بحري اليوم ويكون شلوق يوم الغد على ساحل زوارة وطرابلس وباش على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تتكاثر للسحب مع سقوط امطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.

• ريح شرش على طول الساحل سـرعته تتراوح ما بين (10 – 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (1.25 – 3.50) متر.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• حرارة سطح البحر (16 – 14) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.