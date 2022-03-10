ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الخميس .

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا  ليوم الخميس 10 من شهر مارس الجاري 2022 م  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي اليوم على الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50) متر.

=================================================

    الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى آخر.

• الريح شرش إلى بحري اليوم ويكون شلوق يوم الغد على ساحل زوارة وطرابلس وباش على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

=================================================

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تتكاثر للسحب مع سقوط امطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.

• ريح شرش على طول الساحل سـرعته تتراوح ما بين (10 – 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (1.25 – 3.50) متر.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• حرارة سطح البحر (16 – 14) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك