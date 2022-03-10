ليبيا تشارك بملتقى التراث والفوتوغرافيا ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية

الشارقة 10 مارس 2022 (وال) -ينظم معهد الشارقة للتراث “ملتقى التراث والفوتوغرافيا” ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، بدورتها التاسعة عشرة في الفترة من 10 إلى 28 مارس الجاري.

يأتي ذلك نهوضا على رسالة معهد الشارقة للتراث برئاسة دكتور عبد العزيز المسلم، في تشجيع المبادرات التي من شأنها توثيق عناصر التراث الوطني والعربي، ودفع الجهود المبذولة في هذا الفن الإبداعي المهم، للوصول بالصورة الفوتوغرافية التراثية العربية إلى مراتب أفضل على الصعيد العالمي.

تكمن أهمية الملتقى في كونه تسليط الضوء على جانب من جوانب الفن، فن التصوير الفوتوغرافي، وذلك بربط الصلة بين هذا الفن والتراث الإنساني، كونها لغة عالمية يفهمها الجميع رغم تعدد ثقافات الشعوب، وتميزت الصور المشاركة تسجيل حي و واقعى وتاريخي لعناصر التراث المختلفة.

وأكد مسؤول الملتقى دكتور إسلام عز العرب، بأن “ملتقى التراث والفوتوغرافيا” جاء ضمن تظاهرة ثقافية عريقة ومميزة كأيام الشارقة التراثية، ويعتبر فرصة هامة للتعريف بالمصورين المهتمين بمجال التراث كما انها تمكنهم من الاطلاع على مختلف الأعمال و التجارب والاستفادة من خبرات بعضهم البعض.

في الوقت ذاته جاء الاختيار لهذه الصور بالذات هو مبنى على عدة اعتبارات تتعلق بخصوصية هذه الصورة من ناحية المواضيع التي تناولتها من مختلف عناصر التراث.

يتضمن ملتقى التراث والفوتوغرافيا معرض يحتوي على واحد وثلاثين صورة، وإصدار كتاب يحتوى على (150) صورة فوتوغرافية متنوعة الموضوعات والعناصر التراثية العربية، التقطها (31) مصورا من خمسة عشر بلدا عربيا، الأردن -الإمارات -البحرين- تونس- الجزائر- السعودية- سوريا – العراق- عُمان- فلسطين- الكويت – ليبيا- مصر- المغرب -اليمن .

وعمل مجموعة من الخبراء المختصين على تقييمها تقييما جماليا، واستخلاصها من بين مئات الصور.(وال الشارقة) ح م / س خ.

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