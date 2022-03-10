وزير الحكم المحلي يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طرابلس 10 مارس 2022 (وال) -استقبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بديوان الوزارة بطرابلس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش، ومدير مشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي باولا بيكيوني.

وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المشروعات التي تشتغل عليها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تباحث المجتمعون خطوط العمل المشترك مستقبلا، وآليات وضع خطة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في ليبيا، وخطة تفصيلية لدعم البلديات وتمكينها من تجاوز الصعاب التي تواجهها.

وخلال اللقاء شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي، وكل المنظمات والبرامج المحلية والدولية المهتمة بالإدارة المحلية في ليبيا، من أجل تطوير آليات عمل أجهزة هذه الإدارة وتمكينها من ممارسة اختصاصها. (وال طرابلس) ع م / س خ.

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