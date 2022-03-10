وزير الحكم المحلي يبحث مع السفير الياباني مجالات التعاون المشترك

طرابلس 10 مارس 2022(وال) -استقبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بديوان الوزارة بطرابلس، السفير الياباني ماساكا أماديرا، ونائب رئيس بعثة اليابان أماني كوباياشي.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين في ملفات عدة تتعلق بالإدارة المحلية، أهمها دعم اللامركزية في ليبيا، وتمكين البلديات

من ممارسة اختصاصاتها، وتدريب كوادر الإدارة المحلية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرصه على الانفتاح على التجربة اليابانية في الإدارة المحلية، معربا عن فخره بالتعاون والشراكة بين ليبيا واليابان في هذا الملف الحيوي.(وال طرابلس) ع م / س خ.

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