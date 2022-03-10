نتائج مباريات الدوري الليبي لكرة القدم يوم أمس تسجل اول خسارة للاهلي بنغازي ضمن المجموعة الاولى .

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال ) أسفرت نتائج مباريات يوم أمس الأربعاء في الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر، على تسجيل النتائج التالية والتي ابرزها خسارة متصدر المجموعة الاولى فريق الاهلي بنغازي وكانت بقية النتائج كالاتي ” (

= مباراة ملعب الزاوية «الأولمبي» وضيفه فريق «المدينة» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، بهذه النتيجة تصدر «الأولمبي» فرق المجموعة الثانية، وأصبح في رصيده 22 نقطة، من 13 مباراة، بينما جاء «المدينة» سادس المجموعة، وأصبح رصيده 16 نقطة من 12 مباراة.

مباراة الخمس × أبو سليم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف بهذه النتيجة أصبح «الخمس» 12 نقطة في المركز التاسع، وأبو سليم 15 نقطة في المركز السابع.

مباراة الأهلي بنغازي × الهلال بملعب شهداء بنينا، انتهت المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف. سجله اللاعب علي رزق في الدقيقة 63 بهذه النتيجة عزز «الهلال» من رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وحقق اول فوز له عقب 5 مباريات في الدوري و«الأهلي بنغازي» تلقى أول خسارة له هذا الموسم ورغم الخسارة الأهلي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة، .