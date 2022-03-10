صدور مجموعة “قلعة المتاهات” لسعيد رضواني عن منشورات الراصد الوطني للنشر والقراءة

الكويت 10 مارس 2022 (وال) _ صدرت حديثًا للقاص المغربي “سعيد رضواني” مجموعة قصصيّة جديدة بعنوان “قلعة المتاهات”، وهي ثاني مجموعة قصصية بعد مجموعته الأولى “مرايا”.

جاءت المجموعة في 92 صفحة وبتظهير ورد فيه: “’من أعلى الجبل إلى أسفل القصة، أركض بقدم وقلم، أركض بين الأعشاب والممرات، بين الجمل والفقرات، أركض باتجاه الأسفل، باتجاه محطتين؛ محطة السفر ومحطة الإبداع’..”

هو ذا سعيد رضواني يأخذنا مرة أخرى، بين مسالك سرده الوعرة، على امتداد إحدى عشرة قصة، كل قصة من قصصها متاهة متكاملة”.

سعيد رضواني من مواليد 1972 في مدينة الدار البيضاء، سبق أن نشر في مواقع كثيرة ومجموعة من الجرائد، وصدرت مجموعته القصصية “مرايا” في ثلاث طبعات، كما ترجمت في فرنسا ونشرتها “دار بانثيون” في باريس.(وال/الكويت) ح.م

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