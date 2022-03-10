صنع الله يؤكد أن إستراتيجية المؤسسة تتركز على زيادة انتاج النفط ورفع معدلات ليبيا من الغاز .

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال ) – أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفي صنع الله ” أن إستراتيجية المؤسسة تتضمن التركيز على زيادة انتاج النفط ورفع معدلات ليبيا من الغاز استجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الاوروبية ،

وجدد ” صنع الله ” خلال مشاركته في مؤتمر هيوستن الامريكية للنفط ترحيب المؤسسة بالشركات العالمية لخلق بيئة استثمارية للمحافظة على تواجد الشركاء الحاليين وجذب شركاء اخريين وكذلك تطوير فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج.

كما تحدث رئيس مجلس الإدارة ” صنع الله ” عن إحتياطات ليبيا من النفط والغاز ومعدلات الانتاج الحالية وموقع ليبيا الاستراتيجي الذي يجعل منها قريبة جداً من السوق الاوربية.