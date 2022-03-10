مكافحة الامراض يسجل 5 حالات وفاة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية و333 حالة موجبة للفيروس بكل انحاء ليبيا .

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال ) أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض تسجيل 5 حالات وفاة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من خلال تحليل عدد (2,859) عينة و333 حالة موجبة للفيروس بكل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 09 مارس 2022 م وفقا للبيان رقم (660) استلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2,859) عينة توزعت على 16 من المختبرات العلمية :

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 2,526) عينة سالبة .

– عدد (333) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة ( 11.6 %) .

– عدد (120) حالات حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها (1,212) حالة وسجل وفاة ( 05 ) حالات بالمنطقة الغربية في حين لم تسجل اي حالة وفاة جراء الفيروس بالمنطقة الشرقية والجنوبية