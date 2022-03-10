ليبيا نيوز

مكافحة الامراض يسجل 5 حالات وفاة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية و333 حالة موجبة للفيروس بكل انحاء ليبيا .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 مارس 2022 م ( وال )  أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض تسجيل  5 حالات وفاة لفيروس كورونا  خلال 24 ساعة الماضية من خلال تحليل عدد (2,859) عينة و333 حالة موجبة للفيروس  بكل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم  الاربعاء 09 مارس 2022 م وفقا للبيان رقم (660) استلام  المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2,859) عينة توزعت  على 16 من المختبرات العلمية :

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 2,526) عينة سالبة .

– عدد (333) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة ( 11.6 %) .

– عدد (120) حالات حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات  التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها  (1,212) حالة وسجل وفاة  ( 05 ) حالات  بالمنطقة الغربية في حين لم تسجل اي حالة وفاة جراء الفيروس بالمنطقة الشرقية والجنوبية 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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