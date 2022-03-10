صدور كتاب “الحركة القومية العربية في الخليج العربي: 1948 – 1968” لرنا بنت حمدان

بيروت 10 مارس 2022 (وال) صدر حديثًا عن “دار رياض الريس” في بيروت كتاب “الحركة القومية العربية في الخليج العربي: 1948 – 1968” للباحثة العُمانية رنا بنت حمدان بن سيف الضويانية.

ووفقًا للناشر، يمثّل الكتاب، في الأساس، أطروحة دكتوراه في التاريخ بحثت عبرها المؤلّفة في صعود الخطاب القوميّ في بُلدان الخليج العربي، حيث درست التغيّرات السياسية التي شهدتها فترة ما بعد النكبة في فلسطين، كما تناولت انعكاس هذا الخطاب في الشعارات الثقافية الجديدة، وكذلك في المنتجات الثقافية.

يضم الكتاب مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تستعرض المؤلفة في المقدمة الأوضاع السياسية والفكرية في منطقة الخليج العربي، التي ترى أنها ساهمت في تعزيز الشعور القومي العربي، وتنمية الوعي السياسي كذلك لدى أبناء تلك المنطقة.

وتدرس الباحثة في أول فصول الكتاب الحراك الشعبي في دول الخليج الذي تحول، نتيجة عوامل داخلية وخارجية مختلفة، إلى حراك سياسي مهد لانتشار الخطاب القومي العربي، وظهور تنظيمات قومية برزت في المشهد السياسي في منطقة الخليج العربي، بشكلٍ أو بآخر، خلال خمسينيات القرن الفائت.

وتستعرض في الفصل الثاني مواقف التنظيمات القومية العربية في الخليج العربي إزاء أبرز القضايا العربية التي برزت بين 1948 و1968، وفي مقدمتها الصراع العربي ـ الصهيوني، والوحدة السورية ـ المصرية، وغيرهما.

أما الفصل الثالث، فقد خصصته للبحث في أسباب انحسار الحركة في منطقة الخليج العربي، واستعراض تداعياته عليها، وذلك بالإضافة إلى الإضاءة على دور الحركة، رغم ما آلت إليه، في تشكيل الوعي السياسي والفكري لدى أبنائها.

يُذكر أن المؤلفة اعتمدت في إنجاز دراستها هذه على المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى مجموعة من الوثائق والكتب العربية والأجنبية، إلى جانب مقابلات شخصية أجرتها مع عدة شخصيات قومية عاصرت تلك الحقبة، وشاركت في أحداثها.

سبق أن صدر للباحثة الضويانية، كتابٌ آخر بعنوان “جمال عبد الناصر والحركات السياسية في عُمان”.(وال/بيروت) ح.م

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