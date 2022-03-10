دعم وتمكين المرأة بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان ينظم إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

غريان 10 مارس 2022 (وال) – أقام قسم دعم تمكين المرأة بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان احتفالية تكريمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحضر الاحتفالية مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان سعيد الأسود ، ورئيس وأعضاء التجمع الوطني للمصالحة بليبيا ومدير مكتب التجمع للمصالحة غريان ، و رئيس مفوضيه المجتمع المدني غريان صلاح بركات .

وألقيت بالاحتفالية التي جرت بمسرح المركز الثقافي تغسات، العديد من الكلمات والتي أكدت على أهمية ودور المرأة في المجتمع .

واختتمت الاحتفالية بتكريم اثنين من قدامى الموظفات وهن أمنه محمد الشويرف وسمية محمد بلقاسم بالإضافة الى توزيع شائد شكر وتقدير للمشاركين وبعض من الحضور منها بلدية غريان ومديرية الامن ومنتسبي منظمة فاعلو الخير .

..(وال – غريان)..