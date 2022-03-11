السفير الهولندي يثمن دور المجلس الرئاسي بإرساء الاستقرار والسلام في ليبيا.

طرابلس 10 مارس 2022 م (وال) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، ” دولف هوخيو ونيخ “.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار في ليبيا ، واستعرض الجهود الأوروبية، وفي مقدمتها هولندا الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأكد المنفي، على أهمية المبادرات التي تسعى لإيجاد حلول توافقية بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى دعم المجلس الرئاسي لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، كونها ستساهم في إرساء قاعدة دستورية، تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ومن جانبه، ثمن السفير الهولندي دور المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيداً بجهود المجلس في رأب الصدع بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأكد السفير الهولندي على دعم بلاده لكل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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