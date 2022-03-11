ليبيا نيوز

خلال لقائها المنفي : سفيرة المملكة المتحدة، تشيد بدور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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