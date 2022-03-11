وزارة الخارجية : إجلاء ( 1200) مواطناً ليبياً من أوكرانيا .

طرابلس 10 مارس 2022 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إجلاء 1200 مواطناً ليبياً من أوكرانيا خلال الأيام الماضية .

وأكد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية رئيس لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، مراد حميمة، أن السفارة الليبية في أوكرانيا على تنسيق تام مع اللجنة المعنية منذ بداية عملها.

وقال “حميمة ” إنه جرى إجلاء «529 مواطنًا من مدينة كييف في الدفعة الأولى و341 في الدفعة الثانية، و79 في الدفعة الثالثة و75 ثم 42 مواطنًا، فيما جرى إجلاء 139 مواطنًا من مدينة أوديسا ، ومن خاراكوف 49 مواطنًا ومن مدينة أورايا 95 مواطنًا، و 22 آخرين من مدينة سومي بإجمالي 1200 مواطن ليبي تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى دول الجوار عبر بولندا وسلوفاكيا ورومانيا.

وذكرت وزارة الخارجية أن لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، قامت بزيارة إلى سلوفاكيا لتسهيل سير الإجلاء وتذليل الصعاب أمام السفارة الليبية هناك ومن ثم توجه إلي كييف خلال الأيام الماضية للإشراف رفقة أعضاء السفارة وأفراد من الجالية على إجلاء المواطنين الليبيين العالقين بمختلف المدن الأوكرانية، مثمنًا دور جهودهم في سبيل ذلك.

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