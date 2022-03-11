خلال لقائها " المنفي " : سفيرة فرنسا تشيد بجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

طرابلس 10 مارس 2022م ( وال ) – أشادت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “باتريس لورابين دوهلين ” بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكدت ” دوهلين ” خلال لقائها اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” أن بلادها تدعم إجراء الاستحقاقات الانتخابية بتوافق جميع الليبيين على قاعدة دستورية، وصولاً لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

وقالت السفير الفرنسية إن بلادها حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

بدوره أكد ” المنفي ” خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

وبحث اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

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