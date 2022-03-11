وزير الداخلية يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين.

طرابلس 10 مارس 2022م ( وال ) – اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء “يوسف مراد” لمناقشة اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المصلحة لواء “الزروق الصغير” إلى استعراض الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي.

وبحث الاجتماع ابرز المعوقات والمشاكل التي تعترض سير عمل مصلحة الجوازات وفروعها ووضع الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

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