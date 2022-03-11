نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يختتم زيارته للكونغو .

الكونغو 10 مارس 2022 ( وال)- اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر الخميس زيارته لجمهورية الكونغو.

وجرى لنائب رئيس المجلس الرئاسي، حفل توديع رسمي، حيث كان وزير الدفاع الكونغولي، في مقدمة مودعيه بمطار أولمبو.

وكان الالفي قد التقى فور وصوله مدينة أويو، الكونغولية مساء أمس الأربعاء، الرئيس ساسو نغيسو”، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والذي أكد اهتمامه بالشأن الليبي، واستعداد الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال اللجنة المعنية.