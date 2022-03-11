تزايد أعداد اللاجئين الأوكرانيين.. وتحذيرات من أزمة إنسانية غير مسبوقة

مع دخول الحرب على أوكرانيا يومها 15؛ تزداد أعداد الفارين من ويلاتها، لتصل إلى أرقام غير مسبوقة، فقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين، إلى أن إجمالي تلك الأعداد بلغ منذ بدء العمليات العسكرية مليونين وثلاثمائة وستة عشر ألفًا وشخصين، حتى الخميس، بزيادة قدرها مائة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون شخصًا عن الأربعاء، وحذرت المفوضية من أن آلاف الفارين، إلى وسط وشرق أوروبا، ومعظمهم من النساء والأطفال، تقطعت بهم السبل، في حين تبذل الدول المضيفة أقصى طاقتها لاستيعاب تدفقهم.

أشار وزير الداخلية الأوكراني إلى إجلاء أكثر من أربعمئة ألف مدني أمس، معظمهم من بؤر القتال النشطة، في حين أشار جهاز الطوارئ الأوكراني إلى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من منطقة سومي وحدها سواء بالسيارات أو الحافلات، وفتحت السلطات في العاصمة الرومانية بوخارست مركزين لاستقبال الأطفال الأوكرانيين.

وفي سياق متصل ذكر وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة قبول اللاجئين الفارين من أوكرانيا، وسط استمرار الانتقادات بشأن التأخير في إصدار تأشيرات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة أن تتضامن الدول الأعضاء في المنظمة وتتحد لدعم جميع المتأثرين بهذه الحرب، و في كلمة له عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر إسطنبول الدولي الثامن للوساطة؛ دعا غوتيريش إلى وضع حد على نحو سريع لجميع الحروب التي تفاقم المعاناة الإنسانية وتتسبب بدمار لا يمكن تصوره، في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبرى ينبغي مواجهتها، خاصة خطر الجوع الذي ستُفاقمه الحرب الأوكرانية إذ تعد الدولتان من أهم مصادر الحبوب في العالم.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن العاملين في المجال الإنساني ينشرون موظفين إضافيين في أنحاء أوكرانيا، لمساعدة العدد المتزايد من المدنيين الذين يحتمون من القصف الروسي أو الفارين من العنف، مشيرًا إلى أن المنظمة تمكنت هي وشركاؤها، حتى الآن، من الوصول إلى أكثر من 500 ألف شخص بشكل من أشكال المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

من جانبها، اعتبرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تمثل “تحديًا كبيرًا” للتكتل، وهي مرشحة للتفاقم، لكنها شددت على وحدة الدول الأعضاء “غير المسبوقة” تجاه هذه الأزمة.

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