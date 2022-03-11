الولايات المتحدة: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بات وشيكا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، منوهة بقرب التوصل إلى توافق عقب مناقشة الأجزاء الصعبة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أيضًا قرب الوصول إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى عدد صغير من القضايا العالقة. يجري العمل على حلها، داعيًا جميع الأطراف، بما فيها روسيا، إلى التركيز على حل القضايا النهائية.

وفي بيان سابق؛ أكدت الخارجية أن واشنطن لا تعتزم تقديم أي شيء جديد أو محدد لموسكو في ما يتعلق بأثر العقوبات المفروضة عليها بما يخص علاقاتها التجارية مع طهران.

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