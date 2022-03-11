ليبيا نيوز

أميركا تدعم أوكرانيا بأكثر من 13 مليار دولار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على تشريع للإنفاق يشمل دعما لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار كما يتضمن تمويلا قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية حتى 30 من سبتمبر القادم.

وجاء مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بأغلبية 68 صوتًا مقابل 31، بعد يوم من موافقة مجلس النواب على التشريع.

ورحب البيت الأبيض بإقرار التشريع، الهادف إلى تجنب إغلاق أنشطة حكومية قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من “دعم تاريخي لأوكرانيا”، في دفاعه عن بلده وديمقراطيته.

وكشفت ساكي أن المساعدات المخصصة لأوكرانيا ستستخدم في تمويل إمدادات من الذخائر وإمدادات أخرى، إلى جانب الدعم الإنساني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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