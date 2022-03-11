ليبيا نيوز

الجمعية الليبية لرعاية مرضي الكلي الخيرية لرفع المعاناة عن مرضي الفشل الكلوي تقوم الخميس بزيارة لوحدة غسيل الكلي بمستشفى الشقيقة القروي .

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الشقيقة 11 مارس 2022 (وال)- قامت الجمعية الليبية لرعاية مرضي الكلي الخيرية لرفع المعاناة عن مرضي الفشل الكلوي الخميس  بزيارة لوحدة غسيل الكلي بمستشفى الشقيقة القروي  بمنطقة الشقيقة التي تبعد نحو 80 ك عن مدينة غريان. 

وتم خلال الزيارة الخيرية التي  سميت باسم احد اعضاء الجمعية المرحوم  ” عبدالحكيم البدري ”   الذي كرس  جهوده للعمل الخيري  ومساعدة   مرضي الفشل الكلوي مد المركز بالادوية والمستلزمات لغسيل الكلي وبعض الادوية الاخري والبطاطين والمصاحف التي يحتاج اليها المريض . 

    وكان في استقبال اعضاء الجمعية رئيس المجلس التسييري  للمدينة  ومدير المستشفي وعدد من الاطباء  حيث تم توزيع المستلزمات المتوفرة علي المرضي .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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