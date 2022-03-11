الجمعية الليبية لرعاية مرضي الكلي الخيرية لرفع المعاناة عن مرضي الفشل الكلوي تقوم الخميس بزيارة لوحدة غسيل الكلي بمستشفى الشقيقة القروي .

الشقيقة 11 مارس 2022 (وال)- قامت الجمعية الليبية لرعاية مرضي الكلي الخيرية لرفع المعاناة عن مرضي الفشل الكلوي الخميس بزيارة لوحدة غسيل الكلي بمستشفى الشقيقة القروي بمنطقة الشقيقة التي تبعد نحو 80 ك عن مدينة غريان.

وتم خلال الزيارة الخيرية التي سميت باسم احد اعضاء الجمعية المرحوم ” عبدالحكيم البدري ” الذي كرس جهوده للعمل الخيري ومساعدة مرضي الفشل الكلوي مد المركز بالادوية والمستلزمات لغسيل الكلي وبعض الادوية الاخري والبطاطين والمصاحف التي يحتاج اليها المريض .

وكان في استقبال اعضاء الجمعية رئيس المجلس التسييري للمدينة ومدير المستشفي وعدد من الاطباء حيث تم توزيع المستلزمات المتوفرة علي المرضي .

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