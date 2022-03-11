الهند تطلق صاروخًا بالخطأ نحو باكستان

أعلنت الهند، الجمعة، أنها أطلقت صاروخًا، الأربعاء الماضي، عن طريق الخطأ باتجاه جارتها باكستان وأرجعت السبب إلى عطل فني أثناء إجراء صيانة دورية.

وأوضحت السلطات الهندية، في بيان لها، أنها علمت بسقوط الصاروخ في منطقة بباكستان “ورغم أن الحادث مؤسف جدًا فمن دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث”، وفقًا للبيان الهندي.

يشار إلى أنه مع كل هذه التوضيحات، حذرت باكستان، الجمعة؛ نيودلهي من “عواقب وخيمة” بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية الأربعاء.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد، الجمعة؛ للاحتجاج على ما اعتبرت أنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي وطالبت بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخط، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية.

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