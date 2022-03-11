بايدن متعهداً بتجنب حرب عالمية ثالثة: “لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا”

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا ستكون حرباً عالمية ثالثة، ونعمل على تفادي ذلك” – وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وتعهد بايدن بتجنب هذه المواجهة بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا، تفادياً لاندلاع حرب شاملة، وأضاف بايدن في كلمة له -الجمعة- أن بلاده ستلغي وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الأعضاء بالناتو ودول الاتحاد الأوروبي، تُركّز على جانب العقوبات الاقتصادية وغيرها من عقوبات شاملة، تحاشياً لأي صدام مباشر مع روسيا طيلة فترة الأزمة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

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