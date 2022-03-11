منظمة الصحة العالمية تدعو أوكرانيا لتدمير جراثيمها

طلبت منظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة الأوكرانية تدمير جميع الجراثيم الخطيرة الموجودة في مختبراتها، وأبدت قلقها من خطورة تسرب هذه الجراثيم بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

قلق المنظمة العالمية جاء بعد التهديدات التي تعرضت لها المنشآت النووية المدنية، وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جسارفيتش، إنّ منظمة الصحة العالمية تشدد على تقييم المخاطر، ودعا المختبرات لوضع خطة لتدمير الجراثيم المسببة للأمراض والموجودة فيها، لأسباب تتعلق بالصحة العامة في حال تم تهديد هذه المختبرات.

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية لم تقدم أي معلومات حول قائمة المختبرات الموجودة في أوكرانيا، ولم تشرح ماهية الجراثيم أو العناصر المسببة للأمراض الموجودة فيها.

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