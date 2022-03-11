في ثالث سنة لكورونا.. توقعات بتجاوز الوفيات 3 أضعاف الأرقام الرسمية

رجحت تقارير دولية رسمية، أن حصيلة الوفيات العالمية بسبب تفشي جائحة كورونا قد تجاوزت أعلى بثلاثة أضعاف تعداد الوفيات المبلّغ عنها.

وأظهرت التقارير الرسمية التي غطّت الفترة الممتدة على مدار 3 أعوام، وفاة 6 ملايين شخص بسبب الفيروس، فيما قدّر باحثون في دراسة جديدة، أنه بين بداية 2020 ونهاية 2021، سُجّل ما لا يقل عن 18 مليون حالة وفاة وهذا الرقم يفوق ما كان توقّعه الباحثون خلال عامين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لطالما أثارت إحصائيات الوفيات وحتى الإصابات بكورونا جدلاً واسعاً، ما عزاه خبراء لأسباب عدة منها غياب أعداد الوفيات الإضافية عن الإحصائيات الرسمية لنقص موارد التشخيص أو الإبلاغ، فيما أرجع البعض السبب إلى تأثيرات أخرى غير مباشرة، مثل عدم القدرة للحصول على الرعاية الصحية، أو التغيرات السلوكية أثناء الإغلاق التام، أو الاضطرابات الاقتصادية، علاوةً على عدم توفر بيانات كافية لتصنيف سبب الوفاة.

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