ليبيا نيوز

رئيس لجنة الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 11 مارس 2022 (وال) -ألتقى رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري افتراضيا، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، حيث أكد العقوري عمق العلاقات و التاريخ المشترك بين البلدين، ودور الادارة البريطانية في بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد الاستقلال. كما تم التباحث حول آخر التطورات السياسية واختيار الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب المعترف به […]

ظهرت المقالة رئيس لجنة الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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