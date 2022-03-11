رئيس لجنة الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا

طرابلس 11 مارس 2022 (وال) -ألتقى رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري افتراضيا، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، حيث أكد العقوري عمق العلاقات و التاريخ المشترك بين البلدين، ودور الادارة البريطانية في بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد الاستقلال. كما تم التباحث حول آخر التطورات السياسية واختيار الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب المعترف به […]

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