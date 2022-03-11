دورة تحكيم لكرة القدم المصغرة في درنة والبيضاء .

بنغازي 11 مارس ، 2022 ( وال )- منح رئيس الاتحاد العام لكرة القدم المصغرة ” مصطفى أحمد المصلي ” الإذن للاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الأولى بإقامة دورة تحكيم للحكام الجدد معتمدة من الاتحاد العام.

وقد فتح اتحاد المنطقة الأولى باب التسجيل والقبول في الدورة التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل في مدينتيْ درنة والبيضاء .

وسوف يشرف على هذه الدورة الحكم والمحاضر ” موسى البيرة ” على أن يُدرج الحكام بعد اجتياز الدورة ضمن أطقم تحكيم الاتحاد الفرعي المنطقة الأولى .

يذكر أن دورة التحكيم تستهدف الأعمار من 18 إلى 35 عامًا ، وستكون معتمدة من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة ، وسيتم تحديد موعد لاحق لإقامة دورة مشابهة في مدينة طبرق .

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