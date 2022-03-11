رئيس حكومة الوحدة يُشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

طرابلس 11 مارس 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي ينعقد برعاية الرئيس التركي رجب إردوغان.

وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب اردوغان، ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

ويرافق رئيس حكومة الوحدة خلال زيارته لتركيا، كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي. (وال)

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