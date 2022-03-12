30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة لقوات الاحتلال الصهيوني .

القدس 11 مارس 2022 (وال) – أدى نحو 30 ألف مصلٍ من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن المصلين توافدوا من كافة محافظات الضفة، وأراضي عام 1948، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة رغم إجراءات قوات الاحتلال الصهيوني المشددة، والمتمثلة في إيقاف الحافلات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وأضافت وفا أن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العمود، وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن الـ55 من الدخول لأداء الصلاة.

وكان الآلاف من االفلسطينيين أدوا صلاة الفجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات المسجد المبارك .